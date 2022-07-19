Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля заявил, что рад, что на месте теракта в Иерусалиме оказался мужчина, который не растерялся и собственноручно нейтрализовал террориста.

Премьер-министр Яир Лапид приветствует действия фотографа, который находился сегодня на месте нападения с ножом на иерусалимском перекрестке Рамот и успел снять нападавшего, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы.

«Я хотел бы пожелать скорейшего выздоровления [водителю автобуса], который был ранен в результате инцидента с ножевым ранением в Иерусалиме. Я благодарен фотографу, который оказался на месте происшествия и действовал решительно, чтобы нейтрализовать террориста и предотвратить ранения других людей», — говорится в заявлении Лапида.

«Мы не позволим терроризму поднять голову и нарушить привычный уклад нашей жизни. Мы сведем счеты с любым, кто попытается причинить вред невинным гражданским лицам».

Курсор ранее писал, что появились подробности теракта в Иерусалиме. Полиция сообщает, что подозреваемый в нанесении ножевых ранений израильтянину в автобусе в районе перекрестка Рамот в Иерусалиме — палестинец в возрасте около 40 лет.

Также сообщалось, что начальник Северного округа полиции Израиля Шимон Лави сообщил комиссару полиции Коби Шабтаю о своем намерении уйти в отставку, спустя год после катастрофы в Мероне, в которой погибли 45 человек.