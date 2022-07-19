Появились подробности теракта в Иерусалиме

Около часа назад в Иерусалиме произошел теракт — арабский мужчина напал на израильтян в автобусе. Один человек получил ранения, а сам террорист был застрелен.

Полиция сообщает, что подозреваемый в нанесении ножевых ранений израильтянину в автобусе в районе перекрестка Рамот в Иерусалиме — палестинец в возрасте около 40 лет.

По данным полиции, террорист напал на мужчину в автобусе с отверткой во время поездки, когда автобус выехал из района Рамот.

Водитель остановился, и пассажиры покинули автобус, сообщает полиция. В это же время прохожий, заметивший инцидент, произвел один выстрел в нападавшего.

«Я вышел из машины, зарядил пистолет и понял, что это теракт. Террорист подошел ко мне, я не стал медлить и выпустил в него одну пулю. Я слышал, как он молился по-арабски», — рассказал Меши Бен Ами в интервью.

По словам полиции, командующий округом Иерусалима Дорон Тургеман проводит осмотр места происшествия.

Курсор ранее писал, что в центре Иерусалима произошел ножевой теракт. — сообщается об одном раненном. Сам террорист был нейтрализован.

Кроме того, начальник Северного округа полиции Израиля Шимон Лави сообщил комиссару полиции Коби Шабтаю о своем намерении уйти в отставку, спустя год после катастрофы в Мероне, в которой погибли 45 человек.