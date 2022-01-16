Ливни стали причиной затопления квартир в Нетании и Реховоте

В сети продолжают появляться видео последствий ливней в Израиле. В этот раз очевидцы засняли потопы в домах, где местные жители всеми силами пытаются «заставить воду покинуть» их жилье.

Об этом пишет Голос Израиля.

В Нетании жители отреагировали на потоки воды нецензурной бранью, а в Реховоте пытались швабрами перенаправить потоки воды из дома.

Потоп стал последствием ливней, о которых метеорологи предупреждали еще в начале недели.

Курсор ранее писал, что в некоторых городах люди передвигаются на лодках. В сети появилось видео потопа в Петах Тикве, на котором видно, что люди перемещаются по городу на каяке. Кроме того, также затопило и Кфар Экев, где некоторые машины целиком ушли под воду.

Также сообщалось, что Израиль готовится к ливням и наводнениям в Шаббат. Израиль готовится к «не по сезону холодным» и дождливым выходным по всей стране. По данным Израильской метеорологической службы (IMS), ожидаются рассеянные ливни и грозы с севера на юг и риск внезапных наводнений в районе Мертвого моря.

Кроме того, климатологи рассказали, чего стоит ожидать от 2022 года. Эксперты из Метеорологической службы Великобритании заявили, что температура на Земле будет постепенно расти. Так, в 2022 году она будет на 1,09 градуса по Цельсию выше показателей, которые фиксировались в доиндустриальную эпоху. По словам специалистов, это будет уже восьмой год подряд с таким показателем.

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