Массовая драка футбольных болельщиков в Тель-Авиве: есть задержанные и раненные

Шесть футбольных болельщиков были арестованы сегодня (в субботу) на улице возле стадиона Блумфилд в Тель-Авиве во время массовой драки, разразившейся перед тель-авивским дерби между «Маккаби» и «Хапоэль» Тель-Авив.
В потасовке пострадали девять болельщиков, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных раненых оценивается как легкое, некоторые из них имеют проникающие ранения.
Драка произошла на улице Несс. Первоначально сообщалось о четырех раненых. Парамедики «Маген Давид Адом» рассказали: «Когда мы прибыли на улицу, было много шума. Мы видели раненых в сознании, с синяками и кровоточащими травмами».
Курсор ранее писал, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение. Мужчина скончался уже в больнице. Медики пытались его спасти, однако у низ ничего не получилось. По словам одного из членов бригады МАДА, еще на месте состояние пострадавшего оценили как критическое.
Кроме того, полиция Нью-Йорка арестовала 15-летнего подростка за нападение на еврея в Бруклине. Сообщается, что 15-летнего подростка задержали в четверг. Сейчас ему предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и нападении. Камера видеонаблюдения с места нападения показала, как он ударил кулаком 24-летнего ортодоксального еврея, одетого в традиционную хасидскую одежду.
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