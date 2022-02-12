Массовая драка футбольных болельщиков в Тель-Авиве: есть задержанные и раненные

Шесть футбольных болельщиков были арестованы сегодня (в субботу) на улице возле стадиона Блумфилд в Тель-Авиве во время массовой драки, разразившейся перед тель-авивским дерби между «Маккаби» и «Хапоэль» Тель-Авив.

В потасовке пострадали девять болельщиков, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных раненых оценивается как легкое, некоторые из них имеют проникающие ранения.

Драка произошла на улице Несс. Первоначально сообщалось о четырех раненых. Парамедики «Маген Давид Адом» рассказали: «Когда мы прибыли на улицу, было много шума. Мы видели раненых в сознании, с синяками и кровоточащими травмами».