Житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение

Мужчина скончался уже в больнице. Медики пытались его спасти, однако у низ ничего не получилось. По словам одного из членов бригады МАДА, еще на месте состояние пострадавшего оценили как критическое.

Стало известно о том, что в результате стрельбы был ранен 25-летний житель Ор-Акивы. На место была вызвана бригада МАДА. После оказания необходимой медицинской помощи, парамедики доставили пострадавшего в медицинский центр «Гилель Яффе» в Хадере.

Парамедики рассказали, что состояние пострадавшего было критическим. Его пришлось поместить в отделение интенсивной терапии. Все время он находился под анестезией.

Уже там пострадавший скончался в результате полученных ран. Полиция начала расследование этого инцидента. Детали уточняются.

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Еще напомним, что в галилейской деревне произошла стрельба. Прибывшая на место происшествия бригада парамедиков застала там раненого молодого человека.

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