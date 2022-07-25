Медики спасли спортсмена, потерявшего сознание на Маккбаиде

Команда MDA заметила необычные телодвижения у спортсмена на Маккабиаде и прибыла сразу после того, как он упал на траву. Спортсмена, к счастью, удалось спасти.

Благодаря быстрому вмешательству команды Маген Давид Адом (MDA) в воскресенье была спасена жизнь австралийского спортсмена на 21-х Играх Маккабиады.

Во время футбольного матча между Австралией и Колумбией в турнире мастеров для спортсменов 55 лет и старше команда MDA, назначенная на матч, заметила необычный язык тела, когда спортсмен шел к скамейке запасных. Когда он упал на траву, команда MDA уже была рядом и начала делать искусственное дыхание с электрическими разрядами от дефибриллятора. Через несколько минут 55-летний австралиец был госпитализирован в больницу «Ланиадо» в Нетании в полном сознании и коммуникабельности.

«Игроку была немедленно оказана помощь командами MDA, присутствовавшими на месте происшествия, после чего он был доставлен в стабильном состоянии и сознании в больницу «Ланиадо», — сообщили организаторы игр Маккабиады. В больнице он прошел ряд спасательных процедур и сейчас восстанавливается в отделении интенсивной терапии.

На протяжении многих лет «Маген Давид Адом» обеспечивает медицинское сопровождение Маккабиады, проводимой в Израиле. Тысячи врачей скорой помощи и парамедиков, обслуживающих мероприятие в этом году, которое началось 14 июля, прошли ряд тренировок, чтобы подготовиться к медицинскому обслуживанию десятков тысяч участников и зрителей, включая около 10 тысяч спортсменов из 58 стран.

«Курсор» писал про Всемирные игры-2022: Израиль показал лучший результат за всю историю участия в турнире.

Наш сайт сообщал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.