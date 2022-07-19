Всемирные игры-2022: Израиль показал лучший результат за всю историю участия в турнире

Вчера в Бирмингеме, штат Алабама, завершилось одно из крупнейших спортивных событий в мире. Всемирные игры считаются «Олимпиадой неолимпийских дисциплин» и проводятся раз в четыре года.

Израиль занял итоговое 11-е место в медальном зачете World Games 2022 («Всемирные игры»).

В играх приняли участие 3600 спортсменов из 108 стран, более чем в 30 видах спорта.

Для израильской делегации это был очень успешный турнир. Всего спортсменам делегации удалось завоевать 14 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и еще 4 бронзовых. В играх принял участие 51 израильский спортсмен из десяти различных видов спорта, включая джиу-джитсу, кикбоксинг, тайский бокс и акробатику.

Также еще одно большое достижение заключается в том, что Израиль завершил игры на 11-м месте в общем зачете — рекордном для страны. Так, мы разместились выше таких держав, как Испания, Великобритания и Канада, с количеством медалей, равным медалям Китая.

Для сравнения, на предыдущих играх, проходивших в польском Вроцлаве, израильская делегация завоевала 7 медалей — вдвое меньше, чем в этом году.

Напомним, что Всемирные игры-2022 проходили с 7 по 17 июля в Бирмингеме, штат Алабама, США.

Следующие игры пройдут в Чэнду, Китай, в 2025 году.

Напомним, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.