В Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма

18:38, Сегодня
Мировые новости, Политика
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Фото: pixabay.com

Авторами законодательных инициатив стали представители обеих партий. Также в Конгресс внесли законопроект о признании действий россии в Украине геноцидом.

В Конгресс Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 9 октября, были внесены законопроекты о признании россии* государством-спонсором терроризма.

Об этом в своем Twitter сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро.

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которыми предлагается официально признать россию государством-спонсором терроризма.

Также в Конгресс внесли законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий россии в Украине геноцидом.

Как сообщал Курсор, в начале сентября президент США Джо Байден выступил против идеи признания россии страной, спонсирующей терроризм.

Несмотря на эту позицию, в Сенате настаивают на внесение рф в список стран-спонсоров терроризма, а также анонсировали принятие соответствующего законопроекта Конгрессом США.

Также Курсор информировал о том, что государственный департамент Соединенных Штатов очень сильно обеспокоен из-за возможного признания российской федерации государством-спонсором терроризма.

Так, Вашингтон обеспокоен тем, что попадание россии в этот список поставит под угрозу соглашение о поставках зерна из портов Украины, благодаря которому удалось снизить напряжение на мировом рынке продовольствия.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдеп признать рф страной-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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