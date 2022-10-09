В Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма

Об этом в своем Twitter сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро.

В Конгресс Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 9 октября, были внесены законопроекты о признании россии* государством-спонсором терроризма.

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которыми предлагается официально признать россию государством-спонсором терроризма.

Также в Конгресс внесли законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий россии в Украине геноцидом.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022

Как сообщал Курсор, в начале сентября президент США Джо Байден выступил против идеи признания россии страной, спонсирующей терроризм.

Несмотря на эту позицию, в Сенате настаивают на внесение рф в список стран-спонсоров терроризма, а также анонсировали принятие соответствующего законопроекта Конгрессом США.

Также Курсор информировал о том, что государственный департамент Соединенных Штатов очень сильно обеспокоен из-за возможного признания российской федерации государством-спонсором терроризма.

Так, Вашингтон обеспокоен тем, что попадание россии в этот список поставит под угрозу соглашение о поставках зерна из портов Украины, благодаря которому удалось снизить напряжение на мировом рынке продовольствия.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдеп признать рф страной-спонсором терроризма.