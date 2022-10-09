Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами

Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье. Уже погибло 12 человек, 49 находятся в больницах. Обстрелы города продолжаются.

Российские ракетные удары по Запорожью ночью в воскресенье 9 октября разрушили часть жилого дома, где под завалами погибло по меньшей мере 12 человек (ранее сообщалось о 17 погибших).

В больницах уже находится 49 раненых, 35 из них в среднем и тяжелом состоянии. Ранены шестеро детей. Число жертв может увеличиться, поскольку спасательные работы продолжаются.

Работники спецслужб вместе с местными жителями достают из-под завалов людей, работая в экстремальных условиях. В это время город продолжают обстреливать.

По информации главы Запорожской области Александра Старуха, ночью российские оккупанты применили тактическую авиацию. Самолеты выпустили по мирному населению 12 ракет.

Ранее Курсор сообщал, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!