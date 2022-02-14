Появились подробности взрыва автомобиля в Ашкелоне

Жертва идентифицирована как Ави Биттон, который пережил ранее нападение на фоне вражды между двумя южными бандами.

Жертвой взрыва автомобиля со смертельным исходом в южном городе Ашкелон оказался Ави Биттон, высокопоставленная фигура в местном преступном клане.

Биттону было 42 года, он был членом преступного клана Шалома Домрани. Согласно сообщениям, житель Ашкелона Биттон был известен полиции как «финансист» банды. Один из двух других пассажиров автомобиля получил серьезные травмы, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавших среди прохожих нет, другие автомобили получили повреждения.

Биттон едва пережил предыдущий взрыв автомобиля со смертельным исходом в 2013 году, также в Ашкелоне. Взрыв разорвал автомобиль, которым он управлял, убив пассажирку Джеки Бениту, еще одну фигуру преступного мира. Несмотря на критическое ранение и потерю ног, Биттон выжил и оправился от нападения.

אבי ביטון, שמוגדר על ידי המשטרה כבכיר בארגונו של דומרני- חוסל אמש בפיצוץ רכב באשקלון.

ביטון, דמות מוכרת מאוד בעיר, שרד בשנת 2013 ניסיון חיסול שבמהלכו נקטעו רגליו. pic.twitter.com/XkSxbUhrMS — almog boker (@bokeralmog) February 14, 2022

Источник в полиции сообщил изданию, что Биттон знал, что он был целью, и неясно, почему он сел в заминированную машину.

«Человек его положения не садится в машину, не проверив ее тщательно», — сказал источник и предположил, что убийцы перехитрили его.

Источник сообщил, что смерть Биттона стала «серьезным ударом» по организации Димрани и приведет к попыткам мести , что очень беспокоит полицию. Он назвал «чудом» то, что при взрыве никто из прохожих не пострадал.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Ашкелоне взорвался автомобиль: есть жертвы.

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