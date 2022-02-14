Арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары

Автомобиль семейной пары был атакован, когда они направлялись домой в Иерусалим.

Семейная пара во время возвращения ночью в Иерусалим, была атакована камнеметателями в пункте назначения Исауи и лишь чудом избежала смерти.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Бен-Гвир обвинил Бар-Лева в том, что он дал указ полиции действовать жестоко. Вечером в воскресенье в районе Шейх Джарре в Иерусалиме прошли столкновения после того, как депутаты от Объединенного арабского списка столкнулись с правым законодателем, который открыл в этом районе временный офис.

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