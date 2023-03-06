Мошенник, приговоренный к 13 тысячам годам лишения свободы, проведет в тюрьме лишь 20 лет: с чем это связано

34-летнего Пудита Киттирадилока из Таиланда приговорили к 13 275 годам тюрьмы за организацию финансовой пирамиды, но по итогу он проведет в месте лишения свободы лишь 20 из них.

Об этом сообщает Unilad.

По словам обвиненного, он был руководителем схемы Понца, которая ложно обещала инвесторам получение огромной финансовой прибыли. Примерно 40 тысяч вкладчиков инвестировали в его бизнес более 120 млн. фунтов стерлингов (около 516 млн. шекелей).

Мошенник организовал семинары, где слушателям предлагали вложить их сбережения в несколько его бизнесов. Свои предприятия Киттирадилок связал с недвижимостью, торговлей автомобилями и другими сферами – разумеется, все это было ложью.

Инвесторы слышали от преступника о «грядущих» больших доходах и стимулах за привлечение новых вкладчиков в так называемую программу. Однако, как и многие другие финансовые пирамиды, эта преследовала цель вложения новых средств для того, чтобы расплатиться с предыдущими вкладчиками.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина осуществлял незаконное кредитование, за что ему предъявили 2 653 обвинения в мошенничестве. Обвиняемый признался во всех содеянных преступлениях, а потому его срок с 13 275 годов сократили до 6637 лет и 6 месяцев.

Однако Киттирадилок вряд ли проведет в местах лишения свободы более 20 лет. Это обусловлено законодательством Таиланда, которое предусматривает, что за каждое из двух преступлений, в которых мужчину признали виновным, предусмотрено не более 10 лет лишения свободы.

Мужчина находится в тюрьме Бангкока с 2017 года, когда его арестовали. Предполагается, что уже в 2037 году он вновь станет свободным человеком.

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