На севере Ирака на демонстрациях против обстрелов Ирана был замечен израильский флаг

Протестующие в Ираке, которые выступают против Ирана и его военных действий, третий день продолжают митинги и демонстрируют флаг Израиля.

Ночью в иракском городе Арбиль в Курдистане продолжились протесты, вызванные обстрелами со стороны Ирана.

Израильский флаг гордо развивался в ходе демонстрации после атаки со стороны Ирана произошедшей несколько дней назад.

В сети уже прокомментировали эту ситуацию: «Иран хочет уничтожить Израиль, но вместо этого только укрепляет его отношения с мусульманскими народами и с арабскими странами Ближнего Востока».

«Курсор» ранее сообщал, что Иран нанес ракетный удар по консульству США в Эрбиле. В Иране сообщили, что атака — это месть за ликвидацию двух иранских офицеров в Сирии силами ВВС Израиля. Тегеран уверен, что атаковал штаб израильского Моссада.

Также сообщалось, что Иран обвинил Израиль в уничтожении сотен иранских беспилотников. По словам иранских источников, шесть израильских беспилотников нанесли удар по базе беспилотников на западе Ирана, что могло быть причиной ракетного удара Тегерана по Эрбилю в субботу вечером.

«Курсор» писал ранее, что Иран утверждает, что добавил в свой военный арсенал «умные подводные лодки». Военно-морской флот Гвардии представил корабли вместе с новыми ракетами и скоростными катерами на церемонии в южном портовом городе Ирана Бандар-Аббас.