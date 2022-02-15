На севере Израиля арестовали грабителя, который держал в страхе всех торговцев в округе

Мужчину прозвали «молчаливым грабителем», потому что во время ограблений он не произносил ни слова. По данным полиции, первое ограбление произошло 19 января.

После долгих поисков полиция арестовала подозреваемого в дерзкой серии ограблений на севере Израиля.

Полиция назвала имя подозреваемого — Раги Мохаммед Шибли, 38-летний водитель грузовика из деревни Шибли в Нижней Галилее. Он женат и имеет четырех детей. Обвинительное заключение в его отношении уже передано в окружной суд Нацерета.

По данным полиции, первое ограбление произошло 19 января. Около 10 часов вечера подозреваемый, скрыв лицо маской и вооружившись отверткой, вошел в магазин в деревне Кфар Тавор.

«Он подошел к кассе и приказал кассиру открыть ее. Кассир пытался сопротивляться, но грабитель пригрозил ему отверткой, забрал 1500 шекелей и ушел».

Напомним, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией «Страж стен-2». Неназванный источник сообщил израильским СМИ, что ХАМАС позиционирует себя главным защитником иерусалимских арабов, однако его деятельность может привести к очередной эскалации.

Также Курсор сообщал, что в Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.