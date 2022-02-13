Израиль пригрозил ХАМАСу операцией Страж стен-2

Силы безопасности Израиля пригрозили террористической группировке ХАМАС военной операцией, если они попробуют вмешаться в события, которые происходят в Шейх-Джарре.

Этой ночью в Шейх-Джарре произошли столкновения между арабами и полицией. В результате было задержано несколько человек. В ХАМАСе уже отреагировали на эти события, заявив, что ситуация «взорвется».

И вот Силы безопасности Израиля отреагировали на заявление боевиков из Газы. Так, было сказано, что активность боевиков может привести к новой операции «Страж стен».

Неназванный источник сообщил израильским СМИ, что ХАМАС позиционирует себя главным защитником иерусалимских арабов, однако его деятельность может привести к очередной эскалации.

Сообщается, что Армия обороны Израиля готовится к различному развитию событий. Источник предупредил, что все, что отстроено в Газе за последние полгода, может быть снова разрушено.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией. Еврей-израильтянин получил ранения средней тяжести после того, как его сбил арабский водитель в районе Шейх Джарра-Шимон Хацадик в восточном Иерусалиме в субботу вечером, вскоре после столкновений между евреями и арабами и полицией в этом районе.

Также мы писали, что Халед Машааль из ХАМАСа заявил, что палестинцы должны действовать, чтобы формировать свое будущее, а не ждать международных событий, ведь ЦАХАЛ больше не является «непобедимой армией».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.