В Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией

После того, как арабский водитель наехал на еврея в районе Шейх-Джарры началась стычка, которая закончилась только после того, как полиция применила силу.

Еврей-израильтянин получил ранения средней тяжести после того, как его сбил арабский водитель в районе Шейх Джарра-Шимон Хацадик в восточном Иерусалиме в субботу вечером, вскоре после столкновений между евреями и арабами и полицией в этом районе.

עשרות ערבים החלו להשליך אבנים לעבר בתי היהודים בשמעון הצדיק (שייח ג’ראח) המשטרה מגיבה ברימוני הלם והזעיקה למקום עוד שני צוותות של יס»מ pic.twitter.com/2oiNTvtygV — יאיר לוי (@Yair__Levy) February 12, 2022

Водитель рассказал полиции, что в него брызнули перцовым баллончиком, и он пытался уехать, когда сбил израильтянина. Полиция расследует этот инцидент, но он не считается террористическим. В ходе беспорядков полиция арестовала 6 подозреваемых.

На видеозаписях с места событий видно, как еврейские и арабские жители бросают друг в друга камни и другие предметы, в то время как на других видеозаписях видно, как полиция прибывает на место происшествия и пускает слезоточивый газ.

«قوات الاحتلال تهاجم الأهالي وتطلق قنابـ.ـل الغاز تجاههم تزامناً مع اعتداء المستوطنين على المقدسيين بحي الشيخ جراح» pic.twitter.com/1cqB73cqKk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 12, 2022

Полиция Израиля заявила, что полицейские оттеснили участников беспорядков с помощью методов подавления беспорядков после того, как те не подчинились приказам полиции о разгоне. В результате столкновений один израильтянин получил легкие ранения.

ХАМАС назвал столкновения «вопиющей агрессией и игрой с огнем», предупредив Израиль, что ситуация «взорвется у него на глазах». Террористическое движение призвало арабов и палестинцев мобилизоваться для поддержки жителей Шейх-Джарры.

Курсор ранее писал, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение. Мужчина скончался уже в больнице. Медики пытались его спасти, однако у низ ничего не получилось. По словам одного из членов бригады МАДА, еще на месте состояние пострадавшего оценили как критическое.

Кроме того, полиция Нью-Йорка арестовала 15-летнего подростка за нападение на еврея в Бруклине. Сообщается, что 15-летнего подростка задержали в четверг. Сейчас ему предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и нападении. Камера видеонаблюдения с места нападения показала, как он ударил кулаком 24-летнего ортодоксального еврея, одетого в традиционную хасидскую одежду.

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