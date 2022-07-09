На юге Израиля автомобиль сбил велосипедиста

Автомобиль с двумя мужчинами сбил велосипедиста на дороге 232. Двое подозреваемых бросили свой автомобиль после аварии и попытались скрыться, однако были арестованы полицей.

Велосипедист был серьезно ранен в результате наезда на него на дороге 232 возле перекрестка Маген на юге Израиля в субботу утром.

По данным полиции Израиля, велосипедист, местный житель, был сбит автомобилем, который затем был брошен его водителем. Двое подозреваемых были обнаружены бродящими в близлежащих полях.

Велосипедисту была оказана помощь парамедиками на месте происшествия, и он был отправлен на дальнейшее лечение в медицинский центр Сорока-Университет в Беершебе.

Расследование в отношении двух подозреваемых, оба граждане Судана, продолжается.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.