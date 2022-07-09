На юге Израиля автомобиль сбил велосипедиста

Велосипедист был серьезно ранен в результате наезда на него на дороге 232 возле перекрестка Маген на юге Израиля в субботу утром.
По данным полиции Израиля, велосипедист, местный житель, был сбит автомобилем, который затем был брошен его водителем. Двое подозреваемых были обнаружены бродящими в близлежащих полях.
Велосипедисту была оказана помощь парамедиками на месте происшествия, и он был отправлен на дальнейшее лечение в медицинский центр Сорока-Университет в Беершебе.
Расследование в отношении двух подозреваемых, оба граждане Судана, продолжается.
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Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.
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