Над США в небе сгорел 90-килограммовый метеор

Это уже второй метеор за неделю сгоревший над США. Несколько дней назад в небе над штатом Техас в США заметили яркий огненный шар. Несколько свидетелей сообщили, что слышали запаздывающий звук удара.

29 июля в небе над штатами Вирджиния и Мэриленд в США был замечен очень яркий огненный шар.

В самый яркий момент огненный шар был примерно в два раза ярче полной луны.

Сообщается, что метеор двигался в северо-западном направлении со скоростью около 74 000 километров в час и распался в 51 километре от поверхности Земли.

Ученые считают, что в результате распада метеора было выброшено 9 тонн тротила. Его вес составлял около 90 килограммов.

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