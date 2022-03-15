НАТО вновь предупредило, что россия может применить химоружие в Украине

Йенс Столтенберг считает, что россия может использовать ложный предлог или провести атаку под ложным флагом. Целью этой операции может быть применение химического оружия на оккупированных территориях.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен тем, что россия* может пытаться создать предлог для применения химического оружия в Украине.

Столтенберг сказал, что «абсурдные заявления» россии о биологических лабораториях и химическом оружии в Украине — «абсолютная ложь».

«Это просто очередная ложь. И мы обеспокоены тем, что москва может устроить операцию под ложным флагом, возможно, с применением химического оружия», — сказал он журналистам в Брюсселе.

Столтенберг заявил, что любое применение химического оружия россией будет нарушением международного права, но он отказался сказать, будет ли это «красной чертой», за которой может наступить военный ответ НАТО.

В последние дни представители НАТО и США несколько раз предупреждали о том, что россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине.

По словам Столтенберга, в ответ на войну россии на Украине военный альянс из 30 стран намерен в будущем радикально изменить свою позицию в области безопасности в Европе.

«Вторжение россии в Украину и ее военная интеграция с Беларусью создают новую реальность безопасности на европейском континенте», — говорит Столтенберг.

«Нам необходимо перестроить нашу военную позицию с учетом этой новой реальности», — говорит он.

Курсор ранее писал, что Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО. Владимир Зеленский заявил, что вторжение россии в Украину показало то, что его страна должна принять тот факт, что она не вступит в НАТО. Интересно, что в Украине уже обсуждают возможность создания нового военного союза вместе с Великобританией.