НАТО вновь предупредило, что россия может применить химоружие в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен тем, что россия* может пытаться создать предлог для применения химического оружия в Украине.
Столтенберг сказал, что «абсурдные заявления» россии о биологических лабораториях и химическом оружии в Украине — «абсолютная ложь».
«Это просто очередная ложь. И мы обеспокоены тем, что москва может устроить операцию под ложным флагом, возможно, с применением химического оружия», — сказал он журналистам в Брюсселе.
Столтенберг заявил, что любое применение химического оружия россией будет нарушением международного права, но он отказался сказать, будет ли это «красной чертой», за которой может наступить военный ответ НАТО.
В последние дни представители НАТО и США несколько раз предупреждали о том, что россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине.
По словам Столтенберга, в ответ на войну россии на Украине военный альянс из 30 стран намерен в будущем радикально изменить свою позицию в области безопасности в Европе.
«Вторжение россии в Украину и ее военная интеграция с Беларусью создают новую реальность безопасности на европейском континенте», — говорит Столтенберг.
«Нам необходимо перестроить нашу военную позицию с учетом этой новой реальности», — говорит он.
Курсор ранее писал, что Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО. Владимир Зеленский заявил, что вторжение россии в Украину показало то, что его страна должна принять тот факт, что она не вступит в НАТО. Интересно, что в Украине уже обсуждают возможность создания нового военного союза вместе с Великобританией.