Ночью из Газы по Израилю была выпущена ракета

В три часа ночи с территории сектора Газа по Израилю была выпущена ракета, которая, однако, была перехвачена Железным Куполом. В ЦАХАЛе сообщили, что никто не пострадал.

Ранним утром в субботу из Газы по Израилю была выпущена ракета, заявили в ЦАХАЛе. Железный купол вовремя перехватил ракету и никто не пострадал.

Жители района сообщили, что слышали взрывы.

За несколько минут до этого в Ашкелоне и приграничных населенных пунктах Газы прозвучали ракетные сирены.

Палестинцы сообщили, что было выпущено две ракеты, но ЦАХАЛ заявил, что идентифицирован один запуск.

Представитель ЦАХАЛа заявил, что подробности в настоящее время расследуются. О пострадавших не сообщалось.

Атака произошла через день после того, как три палестинца были убиты в вооруженных столкновениях с силами ЦАХАЛа в Дженине.

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.

Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.