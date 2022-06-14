На севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину

Прибывшая на место бригада МАДА обнаружила пострадавшего без признаков жизни. «Мы провели медицинские осмотры, но травмы были критическими, и у нас не было другого выбора, кроме как объявить его мертвым», — сказали врачи.

43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.

Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.

Группа экстренной помощи «Маген Давид Адом» получила звонок о происшествии в районе Галилеи в 22:55 и направила медиков на место происшествия.

Они обнаружили пострадавшего с тяжелыми травмами и без признаков жизни и констатировали его смерть на месте.

В заявлении медиков говорится: «Пострадавший был без сознания и получил проникающие ранения в тело. Мы провели медицинские осмотры, но травмы были критическими, и у нас не было другого выбора, кроме как объявить его мертвым».

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