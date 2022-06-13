Пожар в промышленной зоне Холона: есть пострадавшие

Пожарные бригады прибыли на место происшествия и умело справились с огнем. Однако причину возгорания все еще предстоит установить в ходе расследования.

Пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона.

Об этом сообщает Maariv.

Медики и фельдшеры МАДА оперативно прибыли на место происшествия и моментально оказали медицинскую помощь пострадавшим.

Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.

Их состояние расценивается как стабильное и медики сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Пожарные бригады справились с огнем, однако причина возгорания все еще выясняется. Специалисты не исключают вероятность поджога и проводят расследование.

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«Курсор» также сообщал, что под Бейт-Лехемом беспорядки: солдаты убегали от камней арабских террористов. Солдаты ЦАХАЛа не оказали сопротивления террористам, закидывавших их камнями. Арестов не было, на видео запечатлены убегающие солдаты.

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