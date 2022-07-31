Новый конфликт в регионе: Талибы устроили столкновения с иранскими пограничниками

Один член сил талибов был убит во время столкновения в Нимрозе на юге Афганистана, сообщил представитель афганской полиции. Столкновения начались, скорее всего, из-за того, что талибы решили повесить свой флаг на иранской территории.

В результате столкновений между силами Талибана и иранскими пограничниками в воскресенье на афганской стороне погиб по меньшей мере один человек, сообщил представитель афганской полиции.

«У нас есть один убитый и один раненый; причина столкновения пока не ясна», — сказал агентству Рейтер представитель полиции южной афганской провинции Нимрозе Бахрам Хакмал.

Майсам Баразандех, губернатор иранского приграничного района Хирманд, был процитирован полуофициальным информационным агентством Фарс, который заявил, что столкновения прекратились и пострадавших нет.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что столкновения начались после того, как силы Талибана попытались поднять свой флаг «в районе, который не является территорией Афганистана».

Местные источники сообщили, что люди, живущие вблизи границы на афганской стороне, покинули свои дома, чтобы укрыться, когда столкновения усилились.

После захвата власти в Афганистане год назад силы Талибана часто вступали в столкновения с силами безопасности Ирана, который соседствует со страной на западе, а также Пакистана, который соседствует с ней на востоке.

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