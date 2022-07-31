Попытка теракта под Бней-Браком: полиция озвучила вопиющие подробности

Шокирующие детали стали известны во время расследования нападения арабского террориста на еврея возле Гиват-Шмуэля. Преступник рассказал о своих мыслях и мотивах.

Обвинение в нападении на евреев недалеко от Гиват-Шмуэля предъявлено 33-летнему палестинца.

В полиции заявили, что палестинский араб обвиняется в покушении на убийство на националистической почве в Гиват-Шмуэле.

Согласно информации полиции, Ахмеду Рашдану, 33-летнему жителю Эйнбауса, в воскресенье было предъявлено обвинение в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и воспрепятствовании правосудию за нападение на евреев Гиват-Шмуэля по националистическим мотивам.

В обвинительном акте указано, что Рашдан решил убить человека еврейского происхождения, исходя из националистически-идеологических мотивов и с целью вызвать страх или панику среди населения. Примерно за два дня до инцидента подсудимый прибыл в ранние утренние часы к мосту, соединяющему Гиват-Шмуэль с Бней-Браком, чтобы осмотреть, подходит ли место для осуществления его плана, на следующий день он вернулся на место происшествия, но решил, что время не подходит.

Тогда 05 июля 2022 года обвиняемый прибыл на место, взял бетонный камень и положил его в сумку, затем заметил идущего по мосту и пришел к выводу, что это лицо еврейского происхождения. Через несколько секунд после того, как он прошел мимо него, обвиняемый вынул камень и ударил им по голове потерпевшего. Из его головы пошла кровь. Тогда обвиняемый выбросил из рук орудие преступления и начал убегать с места происшествия. В результате пострадавший получил серьезные телесные повреждения, в том числе два перелома черепа, кровоизлияние в мозг и потерю слуха.

В предварительно написанном письме Рашдан заявил, что должен жить или умереть из-за ненависти к евреям, и что он откликнулся на призыв к джихаду и молился, чтобы его приняли на небеса.

«Курсор» писал, что арабский террорист напал на полицейских, ответная реакция удивила.

Ранее сообщалось об аресте двух подростков: полиция расследует серию грабежей в Рамат-Гане.