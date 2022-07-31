Арабский террорист напал на полицейских, ответная реакция удивила

Недостаточные меры со стороны полицейских после нападения террористов вызвали возмущение прохожих. В видео показано, как силы безопасности проигнорировали угрозу.

Напавшего на полицейских террориста не смогли задержать, он сразу сбежал после происшествия. К остальным участникам происшествия полиция не применила достаточных ответных мер.

Об этом передал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Сообщается, что второго арабского террориста полицейские никак не могли скрутить.

Третий араб с камерой позволил себе подойти к полицейской впритык, прикасаться к ней и тоже не был задержан.

Жители возмущены реакцией полицией.

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