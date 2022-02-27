Обстрел мирных жителей в Киевской области: в сети появились жуткие кадры

Город Буча в Киевской области обстреляли российские оккупанты. Под ракетный обстрел попал жилой комплекс. Информация по раненым уточняется, но предварительные данные говорят о том, что жертв, к счастью, нет.
На телеграм-канале «Реальная война» появились видео, которые были сняты местными жителями. На них можно увидеть повреждения, которые нанесли оккупанты домам с мирными жителями.
Как сообщили в ГСЧС Украины, снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по ул. Вокзальной, 101 в 08:20. После этого дом загорелся.
Ранее редакция нашего сайта писала, что в сети появились фотографии последствий боев в Николаеве.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Черниговской области местные жители и полиция остановили колонну российских танков.
Еще напомним, что Зеленский объявил о создании легиона для иностранных добровольцев.
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