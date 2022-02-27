Обстрел мирных жителей в Киевской области: в сети появились жуткие кадры

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления. Так, 27 февраля был обстрелян город Буча, который находится недалеко от столицы Украины. Местные жители показали, как выглядит один из дворов, переживших атаку агрессора.

Город Буча в Киевской области обстреляли российские оккупанты. Под ракетный обстрел попал жилой комплекс. Информация по раненым уточняется, но предварительные данные говорят о том, что жертв, к счастью, нет.

На телеграм-канале «Реальная война» появились видео, которые были сняты местными жителями. На них можно увидеть повреждения, которые нанесли оккупанты домам с мирными жителями.



Как сообщили в ГСЧС Украины, снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по ул. Вокзальной, 101 в 08:20. После этого дом загорелся.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в сети появились фотографии последствий боев в Николаеве.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Черниговской области местные жители и полиция остановили колонну российских танков.

Еще напомним, что Зеленский объявил о создании легиона для иностранных добровольцев.

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