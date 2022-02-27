В Черниговской области местные жители и полиция остановили колонну российских танков

На севере Украины, куда оккупанты заходят с территории Беларуси, местные жители без оружия смогли остановить колонну российских танков. Героический поступок запечатлели на видео.

Полицейские и общественные активисты без выстрела остановили колонну российских танков в Крюковцах Черниговской области. Мирные жители вышли на дорогу, чтобы не дать возможности проехать технике оккупантов.

Происходящее удалось снять на видео:

Ранее редакция нашего сайта писала, что колонна российских оккупантов прорвалась в центр Харькова, но была эффектно уничтожена.

Кроме того, Курсор сообщал, что российские войска обстреляли пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве.

Еще напомним, что Россия захватила гражданское спасательное судно в Черном море.

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