В Черниговской области местные жители и полиция остановили колонну российских танков

Полицейские и общественные активисты без выстрела остановили колонну российских танков в Крюковцах Черниговской области. Мирные жители вышли на дорогу, чтобы не дать возможности проехать технике оккупантов.
Происходящее удалось снять на видео:
Ранее редакция нашего сайта писала, что колонна российских оккупантов прорвалась в центр Харькова, но была эффектно уничтожена.
Кроме того, Курсор сообщал, что российские войска обстреляли пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве.
Еще напомним, что Россия захватила гражданское спасательное судно в Черном море.
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