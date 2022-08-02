Офер Кассиф вызван для расследования инцидента с насилием над полицейским

Во вторник утром полиция Израиля получила разрешение генерального прокурора Гали Бахарав-Миара на проведение расследования в отношении Кассифа.в связи с этим инцидентом.

Член Объединенного списка Офер Кассиф будет вызван на допрос в штаб-квартиру Национального отдела по борьбе с преступностью в Лоде за предполагаемое нападение на полицейского.

Еще в мае в социальных сетях распространилось видео, на котором Кассиф бьет по голове офицера полиции после того, как его остановили.

«Сегодня мы пришли поддержать жителей Масафер-Ятты, которым грозит снос их домов и изгнание с их земли в свете решения Высшего суда, отрицающего международное право», — заявил Кассиф после инцидента.

«Сотрудники полиции неоднократно нарушали мою неприкосновенность во время молчаливого шествия и не давали мне свободно передвигаться. Один из полицейских угрожал мне, сказав своим друзьям: «Если [Кассиф] продолжит, я не только арестую его, но и застрелю»».

תיעוד: ח»כ עופר כסיף תוקף שוטר pic.twitter.com/gNKZrxzLBY — ינון מגל (@YinonMagal) May 13, 2022

Ранее Курсор писал, что чрезвычайный инцидент произошел возле горы Хеврон. Появилось видео, на котором депутат Кнессета Офер Касиф из Объединенного списка пытался наехать на полицейских и затем ударил одного из них по голове.