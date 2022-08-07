ЧП в Хайфе: спасатели достают мужчину из шестиметровой ямы

Мужчину, по трагической случайности попавшего в глубокую яму, достает из западни бригада пожарных. Работы ведутся на Линкольн-стрит в Хайфе.

В Хайфе на Линкольн-стрит произошло чрезвычайное происшествие, и мужчина упал в яму глубиной около шести метров.

Об этом сообщил maariv.

Спасатели выехали на вызов и проводят работы по извлечению мужчины.

На месте работает пожарная бригада под командованием помощника пожарного Ицхака Суиса. Делается все возможное, чтобы спасти мужчину.

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