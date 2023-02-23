Осужденному на 23 года Вайнштейну добавили 16 лет тюрьмы за изнасилования

Он получит право на условно-досрочное освобождение в 2039 году.

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна 23 февраля приговорили к 16 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые произошли в 2013 году.

Об этом сообщает BBC.

Срок добавят к более чем 20 годам, что Харви получил ранее. Нынешний эпизод произошёл в 2013 году, пострадала итальянская актриса (имя не раскрывается).

Вайнштейн полностью отрицает вину. Его юристы говорят, что их подзащитный получит право на условно-досрочное освобождение в Нью-Йорке в 2039 году.

Также «Курсор» сообщал, что прокуратура предъявила обвинение жителю Тель-Шевы, изнасиловавшего женщину на глазах у детей.

Помимо этого суд вынес приговор няням детсада в Рамле, которые издевались над малышами.