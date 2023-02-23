Суд вынес приговор няням детсада в Рамле, которые издевались над малышами

Четыре работницы детского сада «Мишпахтон Тали» из Рамле были признаны виновными в систематических издевательствах над беспомощными малышами.

Об этом сообщает «Іisraelinfo«.

Так, в четверг суд назначил наказание Рухаме Саад, Нирид Швид, Нане Цицешвили и Орли Шахаргани, которые признали себя виновными в 28 эпизодах насилия над 25 детьми, сделав сделки с прокуратурой.

Рухама Саад была приговорена к пяти годам тюремного заключения и обязана выплатить пострадавшим 70 000 шекелей. Остальные три няни были осуждены на тюремный срок от 3,5 до 4,5 лет.

Судебный вердикт подчеркивает, что няни мучили беззащитных детей, «испытывая удовольствие от их страданий» и делали это систематически, а не в отдельных случаях. Обвиняемые скрывали свои лица от телекамер во время заседания суда и проявили эмоциональную реакцию на обвинительный приговор. Судья отметил, что осужденные раскаиваются в своих поступках и просят прощения.

Летом 2020 года стало известно о систематическом насилии над маленькими детьми в «Мишпахтоне Тали». СМИ сообщили о более чем 200 документированных случаях издевательств над детьми, а ясли были названы «яслями ужасов». Изначально было арестовано девять подозреваемых, включая владелицу детского сада Литаль Барси и ее супруга Моше. Хозяйка сада возлагала всю вину на работниц и заявляла, что не знала о происходящем в ее заведении.

Напомним, в детском саду Сдерота воспитательницу обвинили в насилии над детьми. Илана Суиса, 54-летняя воспитательница детского сада из Сдерота, была задержана полицией три недели назад после того, как несколько родителей подали жалобы. Адвокат Иланы Суисы заявил, что она является «нормальной женщиной» и «хорошей работницей», которая работала воспитателем в течение 18 лет. В ВИЦО заявили, что Суиса была сразу же уволена.