Прокуратура предъявила обвинение жителю Тель-Шевы, изнасиловавшего женщину на глазах у детей

В четверг прокуратура предъявила обвинение Баракату Абу Исе из Тель-Шевы в изнасиловании жительницы Гедеры в ее собственной квартире на глазах ее детей. Это жуткое преступление вызвало возмущение и требования жителей защиты от насилия в городе, где часто происходят ограбления домов.

Об этом пишет «Іsraelinfo«.

Обвинительное заключение утверждает, что в ночь на 2 февраля 2023 года Абу Иса в маске и с рулонами липкой ленты ворвался в дом жертвы через балкон. Женщина, которая проснулась от шума, начала кричать и звать на помощь, но Абу Иса напал на нее, заклеил ей рот и глаза, связал запястья за спиной и ноги, и изнасиловал ее. У этого ужасного акта насилия был свидетелем ее двухлетний сын, который стоял рядом и плакал.

После изнасилования Абу Иса выпил пиво на кухне и покинул дом, оставив женщину связанной. Она была освобождена ее старшими детьми. Преступник также сказал ей, что ее дети помогут ей освободиться.

Абу Иса также обвиняется в еще одном преступлении – в убийстве по неосторожности двух бедуинских мальчиков в сентябре 2020 года. По данным обвинительного заключения, предъявленного ему год назад, он на своей машине двигался с избыточной скоростью по шоссе 6 на юг. Два мальчика находились на заднем сиденье без пристегнутых ремней безопасности. Во время поездки заднее колесо оторвалось, в результате чего Абу Иса потерял контроль над автомобилем, и тот перевернулся. Мальчики погибли, а Абу Иса и его компаньон получили легкие ранения.

Читайте также: в Израиле 20-летний террорист изнасиловал девушку в общественном туалете.