ПА: Поселенец напал на палестинца недалеко от Сальфита

Минздрав Палестинской автономии сообщил, что израильский поселенец пырнул ножом палестинца недалеко от Сальфита. Согласно другим сообщениям, он скончался.
Полиция Израиля в свою очередь сообщает, что поступило сообщение о трениях между палестинцами и израильтянами возле Ариэля.
На место прибыли подразделения полиции, откуда был эвакуирован раненый палестинец в тяжелом состоянии, по всей видимости, с ножевым ранением (по данным медицинских источников, его смерть была констатирована в больнице).
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.
Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.