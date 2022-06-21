ПА: Поселенец напал на палестинца недалеко от Сальфита

20:18, 21 июня 2022
Происшествия, Новости Израиля
полиция израиля фото
Фото: пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о том, что недалеко от Сальфита между палестинцами и израильтянами произошла потасовка, в результате которой погиб один палестинец.

Минздрав Палестинской автономии сообщил, что израильский поселенец пырнул ножом палестинца недалеко от Сальфита. Согласно другим сообщениям, он скончался.

Полиция Израиля в свою очередь сообщает, что поступило сообщение о трениях между палестинцами и израильтянами возле Ариэля.

На место прибыли подразделения полиции, откуда был эвакуирован раненый палестинец в тяжелом состоянии, по всей видимости, с ножевым ранением (по данным медицинских источников, его смерть была констатирована ​​в больнице).

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.

Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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