ПА: Поселенец напал на палестинца недалеко от Сальфита

Полиция Израиля сообщила о том, что недалеко от Сальфита между палестинцами и израильтянами произошла потасовка, в результате которой погиб один палестинец.

Минздрав Палестинской автономии сообщил, что израильский поселенец пырнул ножом палестинца недалеко от Сальфита. Согласно другим сообщениям, он скончался.

Полиция Израиля в свою очередь сообщает, что поступило сообщение о трениях между палестинцами и израильтянами возле Ариэля.

На место прибыли подразделения полиции, откуда был эвакуирован раненый палестинец в тяжелом состоянии, по всей видимости, с ножевым ранением (по данным медицинских источников, его смерть была констатирована ​​в больнице).

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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