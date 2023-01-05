Перехват разговора: солдат рф заявил, что надо убивать всех украинцев и их детей

Украинские разведчики перехватили очередной разговор солдат рф, который демонстрирует с какой ненавистью россияне на самом деле относятся к Украине. Так, во время разговора с женщиной оккупант неоднократно подчеркивал необходимость убийства украинцев и их детей. Этим он фактически подтверждает, что РФ совершает геноцид украинского народа.

Как свидетельствует перехват, россиянин рассказывал то ли девушке, то ли жене, что якобы украинские дети учатся в лагерях, где их учат ненавидеть россиян, добавляя, что всех детей на уровне со взрослыми нужно уничтожить.

«Х*хлайский ребенок, бл***, нужно задушить еще в утробе… поэтому я так буду делать и делаю», — сказал оккупант во время разговора с женщиной.

Также он заявил собеседнице, что волноваться нужно не об украинцах, которые, по его словам, сами виноваты в войне, а за самих россиян, ведь это их скоро не будет. Он неоднократно во время разговора заявляет, что украинцы сами виноваты в этой войне и что их надо уничтожить.

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.