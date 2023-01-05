Перехват разговора: солдат рф заявил, что надо убивать всех украинцев и их детей

Украинские разведчики перехватили очередной разговор солдат рф, который демонстрирует с какой ненавистью россияне на самом деле относятся к Украине. Так, во время разговора с женщиной оккупант неоднократно подчеркивал необходимость убийства украинцев и их детей. Этим он фактически подтверждает, что РФ совершает геноцид украинского народа.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Как свидетельствует перехват, россиянин рассказывал то ли девушке, то ли жене, что якобы украинские дети учатся в лагерях, где их учат ненавидеть россиян, добавляя, что всех детей на уровне со взрослыми нужно уничтожить.
«Х*хлайский ребенок, бл***, нужно задушить еще в утробе… поэтому я так буду делать и делаю», — сказал оккупант во время разговора с женщиной.
Также он заявил собеседнице, что волноваться нужно не об украинцах, которые, по его словам, сами виноваты в войне, а за самих россиян, ведь это их скоро не будет. Он неоднократно во время разговора заявляет, что украинцы сами виноваты в этой войне и что их надо уничтожить.
«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!