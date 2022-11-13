Плакали и тряслись: израильские туристы застали взрыв в Стамбуле

По словам очевидцев, среди погибших могут быть израильтяне.

Мощный взрыв в центре Стамбула (Турция) застали некоторые израильтяне, которые высказались об этом событии.

Об этом сообщает Maariv.

Известно, что взрыв произошел в воскресенье, 13 ноября, на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль. В результате этого, по информации турецких СМИ, погибли 4 человека, а также 17 получили ранения.

Это страшное событие прокомментировали несколько израильтян, находившиеся в этом районе и ставшие свидетелями взрыва:

«Мы услышали взрыв, и все побежали назад. Мы не знаем, что здесь произошло, они сказали, что это мог быть газовый баллон или террорист. Район в настоящее время закрыт и охраняется полицией»

«Мы шли в отель и остановились у магазина, я разговаривала с отцом по видеосвязи и вдруг перед моим лицом ‒ огромный взрыв. Все израильтяне стекаются в нашу сторону, страх Божий. Мы все кричим, через секунду они закрыли помещение и заперли двери. Мы были внутри. Мы не знали, говорить ли там на иврите. Полиция, скорая помощь и везде вертолеты, на полу люди, и кровь. Они не знали, что делать. Израильтяне плакали и тряслись, они перекрыли все улицы и невозможно было попасть в отель. Здесь есть израильтяне, которые, вероятно, ранены или убиты»

«Я все еще нахожусь на улице, находился в 150 метрах от места нападения, даже спина болит от удара. Все было в дыму, люди злились. Тысячи людей одновременно. Самое оживленное место в мире. В 200 метрах от площади Таксим, мы побежали назад, избегая толпы. Я боялся, что будет еще одна атака, залитый кровью, кто бежал в сторону, беременные женщины, пожилые люди. Здесь тысячи израильтян, они слышат на улицах много иврита. Сейчас в этом районе много машин скорой помощи и вертолетов. Надеюсь, я ошибаюсь, и с нашей стороны потерь не будет»

«Мы видели людей, разбросанных по полу без рук, людей было много, речь идет о взрыве, произошедшем возле известного итальянского ресторана, который любят израильтяне. Посреди улицы страшный взрыв, даже не описать, что там произошло. Я видела шокирующие сцены, людей, распластавшихся на полу»

Также «Курсор» сообщал, что в сети показали кадры жестокого избиения ультраортодокса арабом.