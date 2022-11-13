В сети показали кадры жестокого избиения ультраортодокса арабом

В соцсети попал ролик, в котором арабский экстремист в темноте нападает на мужчину ультраортодоксальной внешности.

Арабский террорист напал на проходившего мимо ультраортодоксального еврея и нанес ему жестокий удар, буквально сбивший с ног.

Об этом информирует Телеграм-канал Что там у евреев?

Свое нападение араб выложил в ТикТок.

Население задается вопросом, где все организации «за права человека» и по борьбе «расизмом»?

Ранее Курсор писал о краже оружия с базы ЦАХАЛа: полиция задержала шестерых подозреваемых. К расследованию пропажи с военной базы ЦАХАЛа крупной партии гранат и патронов присоединился ШАБАК : уже арестованы шестеро арабов.

Также «Курсор» сообщал, что израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика Исламского джихада. Абу Зина ‒ оперативник Исламского джихада, которому в прошлом израильский суд предъявил обвинение в причастности к террористической деятельности.

Наш сайт уже сообщал, что опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе. Результаты проведенного опроса общественного мнения показали, что 36% опрошенных вообще не верят в эффективность правовой системы Израиля.

Напомним, наш сайт информировал, что Биньямин Нетаниягу получил мандат на формирование правительства Израиля. Церемония проходит в резиденции президента. У Нетаниягу будет 28 дней, чтобы сформировать правительство.

Кроме того, СМИ сообщили, какую должность потребует Арье Дери от Нетаниягу.

Опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе.