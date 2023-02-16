Пленный «вагнеровец» рассказал, как российских наемников спаивали водой с наркотиками

У мужчины задержка умственного развития, но это не уберегло его от войны. Хотя по закону, людей с такими заболеваниями не могут брать на военную службу.

Попавший в плен наемник ЧВК «вагнер», завербованный в сентябре 2022 года в одной из колоний рф*, рассказал, как «вагнеровцам» давали странную воду. Посое нее у наемников-зэков резко поднималось настроение и прибавлялось энергии.

Об этом он рассказал в интервью блогеру Рамины Эсхакзай.

Наемник рассказал, что вода эта была в бутылках без этикеток и с сорванными пробками. «Выпил этой воды, и уже через две минуты ходишь довольный, улыбка до ушей. Я не знаю, что там могло быть», — сказал он. По словам «вагнеровца», воду эту они пили каждый день, ее привозили вместе с сухпайками. Другой воды у наемников не было.

По словам пленного наемника, главарь ЧВК «вагнера» евгений пригожин во время вербовки обещал заключенным россиянам денежное пособие и «чистый лист» — списание всех судимостей. При этом всех предупредили, что сдавшихся в плен будут убивать.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.