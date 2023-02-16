Подозрение на бомбу на борту самолета, который направлялся в Тель-Авив – СМИ

Журналисты пишут, что есть подозрение касаемо наличия бомбы на борту рейса LO155 авиакомпании ЛОТ из Варшавы в Тель-Авив.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

После консультаций со службами безопасности было решено развернуть самолет и вернуть в Польшу.

После приземления в Варшаве саперы проверили подозрительный предмет в самолете, чтобы установить, не было ли это ложной тревогой. После осмотра было установлено, что подозрительный объект не бомба, как они сначала думали. Ожидается, что вскоре самолет снова вылетит в Израиль.

Ранее мы рассказывали, что полиция обнаружила русскоязычного мужчину, не помнящего своего имени и адреса.

Также «Курсор» сообщал, что спустя 15-летнюю паузу израильские авиакомпании вновь запустили самолеты в Турцию. Так, с сегодняшнего дня, 16 февраля, первые рейсы в Стамбул выполнят воздушные судна Israir, а после к ней присоединятся присоединится Arkia и Sun d’Or.

На открытие первого авиарейса авиарейса из Израиля в Стамбул прибыли министр транспорта Мири Регев, посол Турции в Израиле Шакира Озкан Торунлара. Помимо пассажиров на борту первого самолета будет присутствовать делегация руководства Israir.

«Запуск прямых рейсов израильскими авиалиниями в Турцию после 15 лет, в течение которых ни один самолет израильской компании не приземлялся там, — это историческое событие. Надеюсь, что возобновятся полеты также в другие города Турции», — заявила Регев.

Компания Israir будет выполнять рейсы в Стамбул 5 раз в неделю на самолетах Airbus A320.

«Первый рейс, на который зарегистрировались 150 пассажиров, вылетел из Израиля в 11:30. Время полета составляет два часа. В багажном отделении самолета будет доставлено гуманитарное снаряжение пострадавшим от землетрясения в стране», — говорится в сообщении.

Цена билетов в Стамбул и обратно составит от 189 долларов (671 шекель) с человека, а туристический пакет на 3 ночи в 5-звездочном отеле будет начинаться от 372 (1322 шекелей) долларов на человека.