Израильские авиакомпании возобновили полеты в Турцию после 15-летнего перерыва

Спустя 15 лет авиакомпании Израиля снова запускают самолеты в Турцию. С сегодняшнего дня первый рейсы в Стамбул будут выполнены воздушными суднами Israir. Позже к ней присоединятся присоединится Arkia и Sun d’Or.

Об этом сообщает «Walla«.

Так, на открытии первой авиарейса из Израиля в Стамбул прибыли министр транспорта Мири Регев, посол Турции в Израиле Шакира Озкан Торунлара. Помимо пассажиров на борту первого самолета будет присутствовать делегация руководства Israir.

«Запуск прямых рейсов израильскими авиалиниями в Турцию после 15 лет, в течение которых ни один самолет израильской компании не приземлялся там, — это историческое событие. Надеюсь, что возобновятся полеты также в другие города Турции», — заявила Регев.

Как отмечено в сообщении, компания Israir будет выполнять рейсы в Стамбул пять раз в неделю на самолетах Airbus A320.

«Первый рейс, на который зарегистрировались 150 пассажиров, вылетел из Израиля в 11:30. Время полета составляет два часа. В багажном отделении самолета будет доставлено гуманитарное снаряжение пострадавшим от землетрясения в стране», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что цена билета в Стамбул и обратно составит от 189 долларов с человека, а туристический пакет на 3 ночи в 5-звездочном отеле будет начинаться от 372 долларов на человека.

Накануне министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Анкару объявил о возобновлении авиасообщении с Турцией. По его словам, такое решение направлено на улучшение двусторонних отношений между странами и выразил надежду на их укрепление в ближайшее время.

Напомним, израильские авиакомпании перестали направлять свои самолеты в Турцию по соображениям безопасности. Возобновление полетов стало возможным после того, как посол Израиля в Турции Ирит Лилиан вручила свои верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Таким образом страны возобновили свои дипломатические отношения.

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