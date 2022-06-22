Подозреваемый арестован по делу о смертельном ножевом ранении палестинца

Палестинец был зарезан поселенцем после того, как группа израильтян прибыла в Салфит, чтобы рассмотреть вопрос о строительстве незаконного форпоста в этом районе.

Израильтянин еврейского происхождения был арестован за смертельное ножевое ранение палестинца во время вчерашней драки с израильскими поселенцами недалеко от Салфита.

По данным СМИ, подозреваемому не дают встретиться с адвокатом.

Местные палестинцы говорят, что Али Хасан Харб, 27 лет, был зарезан поселенцем после того, как группа израильтян прибыла сюда, чтобы рассмотреть вопрос о строительстве незаконного форпоста в этом районе.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.