Телевизионные опросы: следующие выборы ничего не изменят

Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Опросы, опубликованные 11, 12 и 13 каналами, предсказывают, что очередные выборы не изменят соотношение между блоками «за» и «против» Нетаниягу, что позволило бы избежать тупика, в котором политическая система находится уже более трех лет.

Блок, возглавляемый Ликудом, в который также входят партии Религиозный сионизм, ШАС и Яадут а-Тора, действительно может укрепить свои позиции с нынешних 52 мест, но ни один из трех опросов не дает им 61 места, необходимых для формирования правительства.

Опросы 11 и 12 каналов показывают, что у них 59 мест, а опрос 13 канала — 60 мест. Все три опроса показывают, что Ликуд был бы самой крупной партией в Кнессете, если бы выборы состоялись сегодня. По прогнозам, партия Биньямина Нетаниягу получит 35 или 36 мест.

Крайне правая партия «Религиозный сионизм» — благодаря популярности депутата Итамара Бен-Гвира — согласно всем трем опросам, получила бы девять мест.

Левая партия Мерец, которая подверглась избиению из-за поведения своего мятежного члена парламента Гайды Ринави Зоаби, не преодолеет избирательный барьер в 3,25 процента, согласно опросу 13 канала, а 11 и 12 каналы считают, что партия едва проскочит в Кнессет с четырьмя местами.

Партия «Ямина» премьер-министра Нафтали Беннета получит четыре или пять мест, согласно опросам, при этом 12 канал предсказывает, что избиратели фракции обратятся к центристским и левоцентристским партиям, если премьер решит вообще не баллотироваться.

Министр иностранных дел Яир Лапид, который должен стать временным премьер-министром уже на следующей неделе, получит от 20 до 22 мест, по данным трех сетевых опросов, что больше, чем его нынешние 17 мест.

Исламистская партия РААМ, которая стала первой независимой арабской партией, присоединившейся к коалиции, как ожидается, сохранит свои позиции на четырех местах, показали опросы.

Аналогичные результаты были получены практически по всем другим партиям нынешнего состава Кнессета, которые, как ожидается, останутся близки к своему нынешнему количеству мест. Партия «Тиква» министра юстиции Гидеона Саара, которая не преодолела порог в ряде последних опросов, по прогнозам всех трех опросов, едва преодолеет минимум в 3,25%.