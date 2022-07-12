Пограничная полиция обнаружила двух арабов-нелегалов в багажнике автомобиля

Офицеры пограничной полиции заметили подозрительный автомобиль — был задержан водитель-харедим и двое арабских пассажиров из Палестинской автономии для допроса.

В начале этой недели сотрудники пограничной полиции, работающие в районе Иерусалима, обнаружили подозрительный автомобиль.

Согласно сообщению, в начале этой недели автомобиль ехал по «туннельной дороге», когда он вызвал подозрения у офицеров.

Офицеры заметили, что багажник автомобиля кажется тяжелым и низким, и остановили автомобиль для проверки. При осмотре багажника были обнаружены два араба из Палестинской автономии, ни у одного из которых не было разрешения на пребывание в Израиле.

Оба они направлялись в Иерусалим.

Водитель автомобиля, который перевозил нелегалов, является жителем города Бейтар-Иллит и отцом троих детей, сообщает Кикар Хашаббат. Он и двое других подозреваемых были взяты для допроса.

Против них будет составлено обвинительное заключение, а также просьба продлить срок их ареста до завершения судебного разбирательства.

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