Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Французская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на Елисейских полях в Париже в субботу вскоре после того, как «Конвой свободы», протестующий против ограничений COVID-19, въехал в столицу.
Автомобилям с протестующими удалось прорваться через полицейские посты в центре Парижа и перекрыть движение вокруг памятника Триумфальной арки.
Вдохновленные демонстрациями «Конвоя свободы» в Канаде, автомобилисты размахивали французскими флагами и сигналили вопреки приказу полиции не въезжать в город.
Полиция велела протестующим двигаться дальше, когда некоторые забрались на свои автомобили в центре кольцевой развязки в верхней части Елисейских полей.
Ранее полиция заявила, что остановила 500 автомобилей, пытавшихся попасть в Париж, и к середине утра их пассажирам было выдано почти 300 штрафов, сообщили в полиции.
Менее чем за два месяца до президентских выборов правительство президента Эммануэля Макрона стремится не допустить перерастания протестов в масштабные демонстрации, подобные антиправительственным протестам «желтых жилетов» в 2018 году.
Курсор ранее писал, что тысячи автомобилей едут в Париж, чтобы протестовать против обязательной вакцинации. В пятницу и в выходные дни во Франции установят контрольно-пропускные пункты на основных дорогах, ведущих в столицу, чтобы не пускать автомобилистов «конвоя свободы», заявила городская полиция.
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