После сорванной попытки контрабанды почти 4 тыс. патронов были арестованы двое мужчин

Двое граждан Израиля из Вади Ара прибыли на израильскую сторону КПП и вызвали подозрение у охранников Министерства обороны.

Охранники Управления пропускных пунктов Министерства обороны Израиля пресекли попытку контрабанды около 4000 пуль калибра 5,56 мм из Израиля в северную Самарию на пропускном пункте Рейхан.

При обыске автомобиля были обнаружены четыре украденных ящика ЦАХАЛа с примерно 4000 патронов.

Боеприпасы были конфискованы, а в отношении подозреваемых ведется расследование силами безопасности.

Ранее в этом месяце ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия из Ливана. В ходе этой попытки было конфисковано пять пистолетов-пулеметов MP5 и боеприпасы к M16.

Курсор ранее писал, что в Израиле задействовали систему ПВО из-за ошибки в опознании. Инцидент произошел через несколько дней после того, как израильские военные сбили беспилотник «Хизбаллы», проникший на север страны.

Также сообщалось, что в среду сотрудники больницы на севере Израиля подверглись нападению со стороны разгневанных членов семьи умершего пациента. Это стало последним случаем в череде инцидентов, из-за которых сегодня пройдет забастовка в знак протеста против насилия в отношении медиков.