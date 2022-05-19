Накануне забастовок: персонал больницы подвергся нападению на севере Израиля

Инцидент произошел, когда государственные больницы и клиники уже запланировали забастовку в четверг в знак протеста против неоднократного насилия в отношении медиков.

В среду сотрудники больницы на севере Израиля подверглись нападению со стороны разгневанных членов семьи умершего пациента.

Это стало последним случаем в череде инцидентов, из-за которых сегодня пройдет забастовка в знак протеста против насилия в отношении медиков.

Во время инцидента в среду десятки людей попытались ворваться в травмпункт медицинского центра Галилеи в Нагарии после того, как им сообщили о смерти 28-летнего мужчины, жителя Абу-Снан, который находился в больнице после мотоциклетной аварии.

На видео с места происшествия видно, как толпа, в основном члены семьи, дралась с охранниками больницы, которые были вынуждены использовать перцовый баллончик, чтобы разогнать атакующих.

В больнице сообщили, что несколько охранников получили легкие ранения.

В клинику также было направлено подкрепление полиции.

מקרה אלימות במרכז הרפואי לגליל בנהריה: עשרות בני משפחה שהתבשרו על מות יקירם, רוכב אופנוע בן 28 מאבו סנאן, ניסו להתפרץ בכוח לחדר ההלם והיכו אנשי אבטחה, שחלקם נפצעו באורח קל

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/1YA6z5q17L — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2022

Израильская медицинская ассоциация, объявив о забастовке, призвала к присутствию полиции в каждом отделении неотложной помощи и заявила, что больницам и общественным клиникам необходимы улучшенные системы безопасности.

Ассоциация также призвала внести изменения в законодательство, чтобы нападение на медицинский персонал рассматривалось с той же строгостью, что и нападение на полицейского в форме.

Председатель Израильской медицинской ассоциации профессор Сион Хагай заявил, что забастовка в четверг станет лишь началом действий, предпринятых медицинским истеблишментом, если не будут внесены изменения для защиты работников.

Курсор ранее писал, что Беннет обвинил Нетаниягу в препятствовании обучению ветеранов ЦАХАЛа.