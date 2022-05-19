В Израиле задействовали систему ПВО из-за ошибки в опознании

Инцидент произошел через несколько дней после того, как израильские военные сбили беспилотник «Хизбаллы», проникший на север страны.

Два перехватчика Iron Dome были запущены израильскими военными после ошибочной идентификации возможного проникновения из Ливана.

האזעקה בצפון: חיל האוויר הקפיץ מטוסי קרב לאזור@ItayBlumental pic.twitter.com/21IIrx8lsg — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2022

Запуск перехватчиков привел к тому, что в четверг утром в нескольких населенных пунктах вдоль границы Израиля с Ливаном сработали сирены приближающихся ракет.

Видео момента работы Железного Купола показал телеграм-канал Голос Израиля.





Инцидент произошел через несколько дней после того, как израильские военные сбили беспилотник «Хизбаллы», проникший на север страны.

Израильские военные также проводят месячные учения, имитирующие войну на нескольких фронтах, в том числе с «Хизбаллой» в Ливане и Сирии.

Напомним, что в среду сотрудники больницы на севере Израиля подверглись нападению со стороны разгневанных членов семьи умершего пациента. Это стало последним случаем в череде инцидентов, из-за которых сегодня пройдет забастовка в знак протеста против насилия в отношении медиков.

Курсор также писал, что Беннет обвинил Нетаниягу в препятствовании обучению ветеранов ЦАХАЛа.