В центре Иерусалима произошел ножевой теракт

Сообщается о ножевом теракте в центре Иерусалима, возле торгового центра «Рамот». Араб напал с ножом на еврейских граждан.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Сообщается об одном раненном. Нападение, как сообщается, произошло в автобусе. Раненому сорок лет.

Арабский террорист был ликвидирован.

Напомним, что серийный сексуальный преступник Алон Кастиэль освобожден из тюрьмы после того, как суд отклонил ходатайство прокуроров штата против его досрочного освобождения.

Как ранее писал Курсор, три дошкольных учреждения в иерусалимском районе Кирьят-Менахем подверглись актам вандализма в минувшие выходные. Учителя и родители, прибывшие в дошкольные учреждения Кирьят-Менахема в Иерусалиме, обнаружили разбитые окна, сломанную мебель и сломанные игрушки.

Кроме того, начальник Северного округа полиции Израиля Шимон Лави сообщил комиссару полиции Коби Шабтаю о своем намерении уйти в отставку, спустя год после катастрофы в Мероне, в которой погибли 45 человек.