Появилось видео, как арабский террорист атакует полицию у гробницы Рахили

Сегодня утром возле гробницы Рахили произошли столкновения.
Телесеть Kan показала видео, на котором запечатлено, как арабский террорист бросает в полицию коктейль Молотова и моментально убегает.
Как пишут журналисты, полиция вскоре арестовала нападавшего араба.
Отметим, что вчера во вторник вечером ЦАХАЛ, Агентство безопасности Израиля (ШАБАК) и силы пограничной полиции Израиля провели контртеррористические операции в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии, в том числе в Дейр-Абу-Машаале, Урифе, Телле, Эйн-Кинийе, Эйн Аль-Султане, Кифл-Харисе, Аль-Арубе и Хевроне.
В ходе контртеррористической операции в городе Кабатия задержано одно лицо, подозреваемое в террористической деятельности. Во время мероприятия был спровоцирован насильственный бунт. Мятежники бросали камни, коктейль Молотова и самодельную гранату.
Кроме того, в доме одного из подозреваемых было обнаружено взрывное устройство.
Также солдаты ЦАХАЛа задержали четырех человек, подозреваемых в террористической деятельности, в Анате, Абу-Шухайдаме и Биду. В ходе контртеррористических мероприятий было изъято незаконное оружие.
Всего за ночь было задержано 12 человек. Подозреваемые и конфискованное оружие были переданы силам безопасности для дальнейшей обработки.
«Курсор» писал ранее, что на шоссе 75 недалеко от Кирьят Тивон, в 15 км от Хайфы, случилась перестрелка.
Напомним, что в результате стрельбы в центре в Филадельфии, штат Теннесси, погибли по меньшей мере шесть человек и более 25 получили ранения.