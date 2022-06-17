Стрельба возле Кирьят Тивон: погибли двое мужчин

Полиция сообщила, предположительно, о криминальных разборках со стрельбой недалеко от Кирьят Тивон. В результате перестрелки погибли двое 25-летних мужчин. Подробная информация выясняется.

Ночью в четверг на шоссе 75 недалеко от Кирьят Тивон, в 15 км от Хайфы, случилась перестрелка. Пострадали двое 25-летних мужчин.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

На видео запечатлена обстрелянная машина прямо на шоссе.

Полиция сообщила, что неизвестные застрелили двух 25-летних мужчин. По первоначальной версии, это криминал.

«Курсор» ранее писал, что собака-охранник предотвратила стрельбу в Гуш-Эционе. ЦАХАЛ дал разрешение на публикацию, что стрельба в израильском городе Мигдаль-Оз в Гуш-Эционе была предотвращена собакой-охранником Израильского кинологического отряда (IDU) по кличке Цайид.

Редакция информировала, что арабский специалист УЗИ обвиняется в жестоком нападении на женщин в Бейтар-Иллит. Рамзи Гааба, 25-летний араб, житель Восточного Иерусалима, в прошлом был судим за бросание камней в полицейских и участие в беспорядках на Храмовой горе, за что отбыл девятимесячный тюремный срок.

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