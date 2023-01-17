Появилось видео наезда на охранника в Лехавиме

11:44, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Мужчину попросили остановиться на въезде в Лехавим, но он отказался и сбил охранника.

20-летний мужчина, проживающий в Лехавиме, в прошлую пятницу сбил своим транспортным средством охранника на въезде в поселок. Сегодня на него составили заявление прокурора о намерении возбудить уголовное дело за опасное вождение, и срок его содержания под стражей продлили до завтра.

На видео, опубликованном полицией, видно, как водитель подъезжает к въезду в Лехавим, где его попросил остановиться находившийся там охранник. Между ними завязался спор, в конце которого водитель продолжил движение и сбил охранника. Последний получил легкие ранения.

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