Появилось видео наезда на охранника в Лехавиме

20-летний мужчина, проживающий в Лехавиме, в прошлую пятницу сбил своим транспортным средством охранника на въезде в поселок. Сегодня на него составили заявление прокурора о намерении возбудить уголовное дело за опасное вождение, и срок его содержания под стражей продлили до завтра.

На видео, опубликованном полицией, видно, как водитель подъезжает к въезду в Лехавим, где его попросил остановиться находившийся там охранник. Между ними завязался спор, в конце которого водитель продолжил движение и сбил охранника. Последний получил легкие ранения.

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